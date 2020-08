Kabinet wil dwang en misbruik bij corona-app voorkomen

In het voorstel wordt onder meer een antimisbruikbepaling geïntroduceerd om te voorkomen dat de app voor de verkeerde doeleinden wordt gebruikt.

Ook mogen mensen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app, meldt het kabinet. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen op zijn terras.

Inmiddels is de app ruim 828.000 keer gedownload en hebben de eerste mensen met behulp van de GGD vrijwillig en anoniem gemeld dat ze besmet zijn. Minister-president Rutte liet vanmiddag weten dat hij de app inmiddels ook heeft geïnstalleerd.

De app is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD en stelt mensen in staat de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij gebruik wordt geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker opgeslagen.