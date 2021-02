Kabinet wil avondklok tot en met 2 maart verlengen, maar korter als kan

VideoHet straatverbod in avond en nacht blijft tot en met 2 maart gelden, als de Tweede Kamer akkoord gaat. Het kabinet hoopt met de verlengde avondklok de venijnige Britse variant klein te houden. Mocht er een Elfstedentocht georganiseerd kunnen worden, dan is publiek niet welkom, zegt premier Mark Rutte.

Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie) valt het aantal besmettingen ‘tegen’. ,,Daarom heeft het OMT ons geadviseerd toch door te gaan met de avondklok.”

Wel bekijkt het kabinet op 23 februari nog eens of de avondklok ‘er niet eerder af kan'. ,,Maar dat kunnen we dan pas besluiten.”

Waarschijnlijk debatteert de Tweede Kamer morgen eerst nog over het plan, het kabinet wil toestemming van een meerderheid in het parlement. Die lijkt er overigens wel te zijn.

Over het effect zei Grapperhaus dat ‘dit er wel lijkt te zijn’. ,,We hebben in ieder geval geen tegenbewijs gezien van de onderzoeken die zeggen dat het tot minder besmettingen lijkt omdat mensen elkaar minder opzoeken.”

Volgens het kabinet heeft het OMT ‘breed onderzoek gedaan’ en ook buitenlandse studies bekeken. ,,Daar komt dit advies gemotiveerd uit voort.” Het kabinet heeft steeds gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de avondklok kan leiden tot een daling van 8 tot 13 procent van het reproductiegetal.

Het OMT gaat er momenteel overigens vanuit dat de Britse mutatie van het virus 35 tot 40 procent besmettelijker is dan de oude variant. Eerder werd dit ingeschat tot wel 50 procent.

Gezondheid

Volgens premier Mark Rutte is tijdens het beraad van het kabinet ook lang gesproken over de fysieke en mentale gezondheid van Nederland. Het kabinet praat de komende week met jongeren om hier aandacht aan te geven. ,,Je ziet prachtige initiatieven om eenzaamheid te voorkomen. Bijvoorbeeld in Rotterdam ook hoe ouderen worden bijgestaan.” Het kabinet wil vrijdag nog meer besluiten over hulp aan achterstanden in het onderwijs.

Schaatsen

Rutte zei dat schaatsen ook binnen de coronamaatregelen gedaan moet worden. ,,Met veel publiek gaat het allemaal niet helaas.” Wel zouden ‘topschaatsers’ ook op natuurijs uit de voeten moeten kunnen. Ook bij de Elfstedentocht ‘geldt dat we moeten kijken wat er zou kunnen’. ,,Wat niet kan is publiek, geen tourtocht, maar dat is allemaal nog ver weg.”

Het kabinet gaat in gesprek met de schaatsbond KNSB om te kijken wat er ‘mogelijk is’ als het gaat om schaatswedstrijden op natuurijs. Rutte sprak van een ‘Thialf-regime', waarbij er een soort bubbel wordt gecreëerd om besmettingen te voorkomen.

Golf

Minister Hugo de Jonge zei dat de derde golf komt. ,,Maar hoe hoog die wordt weten we niet. Daarom proberen we daartegen bestand te zijn met het pakket aan maatregelen dat we nu nemen.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De coronagrafieken vertonen al weken een licht dalende trend, maar de Britse variant gooit roet in het eten. De mutant rukt op onder de oppervlakte, experts verwachten een forse toename van het aantal besmettingen de komende maand. Daarom zijn behalve de heropening van het fysieke basisonderwijs geen versoepelingen mogelijk, waarschuwden de virologen en epidemiologen vorige week. Van Dissel liet zelfs de optie open dat extra maatregelen nog nodig zijn, maar het kabinet ziet daar nu geen noodzaak toe, melden bronnen.

Tekst gaat verder onder grafiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het winterweer vertroebelt deze dagen wel het zicht op het virus. Gisteren en vandaag waren veel GGD-testlocaties bijvoorbeeld dicht, ook is het de vraag hoeveel mensen zich nu weer laten testen als de wegen zo moeilijk begaanbaar zijn.

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte en demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) bij het coronadebat vorige week. © ANP

Bekijk hieronder onze video’s over de rellen vanwege de avondklok: