Kabinet wil app CoronaMelder op 1 september lanceren

Voor die tijd worden tests uitgevoerd. Vanaf 1 september is de app niet alleen landelijk beschikbaar, maar wordt die ook door de GGD’en ondersteund. De app moet helpen met het bron- en contactonderzoek naar mensen die in contact zijn geweest met mensen die het virus hebben.

De corona-app is een ‘extra’ middel om besmette personen op te sporen, aldus het ministerie. GGD’s willen zo snel mogelijk patiënten zien op te sporen, om zo nieuwe uitbraken te voorkomen. De app moet daarbij helpen. Als gebruikers van de app besmet blijken, kunnen ze dat in de app melden. Die slaat dan alarm bij iedereen die met zijn mobiele telefoon in de buurt is geweest. Dat gaat via bluetooth, waarmee telefoons die bij elkaar in de buurt zijn geweest dat doorgeven door unieke codes uit te wisselen.

Verplicht

De app wordt niet verplicht. Sterker nog: het gebruik ervan afdwingen (bijvoorbeeld als werkgever) wordt zelfs verboden. Datzelfde geldt voor winkels en openbaar vervoerbedrijven: niemand mag geweigerd worden bij een deur omdat hij of zij de app niet op zijn of haar telefoon heeft staan. De weg naar de app was een lange, vol met hobbels. Het ontwikkelen van de app faalde half april nog goeddeels. Minister Hugo de Jonge (Zorg) belegde een weekend lang een appathon met bedrijven, maar dit proces leverde vooral heel veel voorbeelden op van hoe het niet moest. De ontwikkeling is daarna verdergegaan, onder meer met hulp van techreuzen als Google en Apple.

De Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de ‘CoronaMelder onderdeel moet zijn van de ‘dijk’ die een eventuele tweede golf in het najaar tegen moet houden’. ,,Met CoronaMelder bied ik mensen een digitaal middel om zichzelf en daarmee ook anderen te beschermen tegen verspreiding van het virus.”

De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel instemmen met de wet die het gebruik van de app mogelijk gaat maken.

Testen

De afgelopen weken is de app getest door meer dan 1500 mensen in de regio Twente. Vanaf 17 augustus wil het kabinet dit uitbreiden naar de regio Rotterdam-Rijnmond ‘aangezien hier meer besmettingen zijn'.



Er volgt nog een landelijke campagne over de app en het downloaden daarvan.