Kabinet wil 25 snelteststraten, eerste volgende maand open

Minister De Jonge (Volksgezondheid) wil het aantal testlocaties in Nederland de komende maanden flink verruimen. Ook moet het gebruik van snelle testen binnen afzienbare tijd mogelijk worden. Deze ambities staan in een coronabrief die De Jonge vannacht naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Jonge schrijft in zijn ‘teststrategie’: ,,Ik wil realiseren dat in Nederland het testen op COVID op meer plekken, bij meer mensen kan plaatsvinden. Dat gaat stap voor stap en kan niet allemaal in één keer. Het motto van de invoering van sneltesten is: veilig, verantwoord en snel.”

Het streven van de bewindsman is dat er begin volgend jaar 100.000 tot 130.000 testen per dag af kunnen worden afgenomen, waarbij de doorlooptijd maximaal twee keer 24 uur is. Gebaseerd op de laatste RIVM-prognose van de testvraag verwacht hij in ieder geval in december en januari ruim te kunnen voldoen aan de vraag. De testvraag in december ligt rond de 90.000 en momenteel op 62.700.

Extra capaciteit

Wat betreft het reguliere testen op corona zet de minister vooral in op extra capaciteit. Zo komen er ongeveer zeven extra grote testlocaties. Daarbij moet ruimte zijn voor zowel de gebruikelijke test als, in de nabije toekomst, vernieuwende sneltesten. Er zijn nu al 'intensieve gesprekken' gestart met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen en Eindhoven. In december zullen de eerste testafnames op extra grote locaties van start gaan.



Verder worden op 25 plekken speciale locaties ingericht waar snelle testen (antigeentesten) worden gebruikt, die inmiddels beschikbaar zijn. Eind november worden de eerste locaties geopend, daarna volgen de andere plekken. Tevens verkent de GGD de mogelijkheden om in specifieke wijken (coronahaarden) extra te kunnen testen. Hierbij kunnen mobiele units helpen, aldus de minister.



Opmerkelijk: Defensie zal op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid militairen de teststraten laten bemensen in de opstartfase. De Jonge: ,,De militairen zullen snel na de start worden vervangen door geselecteerde en opgeleide mensen die langer aan de slag kunnen.”

Snelle testen voor personeel

Ook wil de minister dat werkgevers (instellingen en bedrijven) hun personeel straks aan testen kan onderwerpen. Daarvoor wordt door het RIVM een richtlijn opgesteld. In november zijn er al drie miljoen snelle testen per maand beschikbaar voor werkgevers.

En er zal een moment aanbreken dat burgers zichzelf individueel kunnen laten testen of zichzelf kunnen testen, bijvoorbeeld thuis. Of dat organisatoren van evenementen hun bezoekers snel kunnen testen bij de ingang. Maar daarvoor zijn nog geen tests goedgekeurd. ,,Het inzetten van zelftesten is allesbehalve een gelopen race”, waarschuwt de bewindsman zelfs. Uitwerking en onderzoek naar thuistesten start begin november, maar proeven kunnen op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2021 beginnen.

Het is de bedoeling dat alle mensen met klachten zich uiteindelijk kunnen laten testen. Voor de zorg en onderwijs geldt dat zij de toegang tot testen met voorrang behouden totdat de doorlooptijden (van aanmelding tot uitslag) terug zijn naar twee keer 24 uur voor iedereen. Zodra het mogelijk is, maar uiterlijk in december, wil de minister bepaalde groepen mensen ook zonder klachten toegang bieden.

Coronamelder

,,De eerste groep die hiervoor in aanmerking komt, zijn de mensen die opkomen uit het bron- en contactonderzoek en de Coronamelder als nauw contact van een persoon met een positieve testuitslag. Een belangrijke groep die ook in beeld is om meegenomen te worden zijn inkomende reizigers van luchthavens uit hoog risico landen.”

De minister benadrukt tot slot dat zijn teststrategie een inschatting is, waarbij streefgetallen zijn gebruikt. De Jonge: ,,We hebben te maken met een snel veranderende wereld, waarin zaken zowel mee als tegen kunnen vallen.”

Volledig scherm De teststrategie van coronaminister De Jonge © Ministerie VWS

