Kabinet wijst ‘designated survivor’ aan voor Prinsjesdag

De bewindspersoon in kwestie krijgt op dinsdag 17 september géén plekje in de Ridderzaal, waar koning Willem-Alexander de troonrede zal uitspreken. Tot nu toe was het gebruikelijk dat alle kabinetsleden daarbij aanwezig waren. Als dan een aanslag op de Ridderzaal zou worden gepleegd, bestaat het risico dat iedereen om het leven komt.

Premier Mark Rutte bevestigt dat er een ‘designated survivor’ is benoemd. Hij wil niet zeggen om wie het gaat. ,,Ik denk dat het de veiligheid niet bevordert als ik zeg wie het is’’, aldus Rutte.

Rutte versprak zich tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Op de vraag of het een minister of een staatssecretaris zou zijn, antwoordde hij dacht dat het om ‘een minister’ zou gaan. Een medewerker corrigeerde hem: ‘Daar zouden we niks over zeggen.’ Later op de middag bevestigde de Rijksvoorlichtingsdienst dat het een minister moet betreffen.

Wenselijk

Vorig jaar kondigde het kabinet al aan dat er een ‘designated survivor’ zou komen. ,,Het kan wenselijk zijn dat niet de voltallige regering aanwezig is bij een bepaalde bijeenkomst of gebeurtenis waarbij eveneens de Raad van State en het parlement (bijna) geheel aanwezig zijn’’, liet premier Rutte aan de Tweede Kamer weten. Dat is het geval bij Prinsjesdag of een kroning.

Hoewel de ‘designated survivor’ in Amerika een bekend begrip is, kennen wij het vooral van de gelijknamige Netflixserie, waarin de relatief onbekende politicus en ‘aangewezen overlever’ Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) plots als president wordt aangewezen als de voltallige bewindsploeg omkomt bij een bomaanslag tijdens de jaarlijkse State of the Union.