Kabinet: Wachtgeldregeling voor ex-bewindspersonen mogelijk op de schop

Zo krijgt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in de Tweede Kamer wachtgeld - bóvenop zijn salaris - omdat hij in het vorige kabinet staatssecretaris en een tijdje minister was. ,,We zijn bezig om te kijken of het anders moet’’, zegt minister Knops desgevraagd na afloop van de ministerraad.



Wat het kabinet precies wil veranderen, wil Knops niet zeggen. ,,Daar ga ik nu niet op in. Dat is iets wat we met de Tweede Kamer gaan bespreken. Het is altijd goed om te kijken of regelingen nog voldoende zijn, of dat ze moeten worden aangepast.’’



VVD-fractievoorzitter Dijkhoff kwam deze week in het nieuws omdat hij jaarlijks zo’n 37.000 euro wachtgeld krijgt. Dat bedrag komt bovenop zijn Kamerlidsalaris van 115.000 euro. Omdat hij in het vorige kabinet staatssecretaris (Veiligheid en Justitie) en vier weken minister (Defensie) was, heeft hij recht op aanvulling van zijn salaris.

Terugbetalen

Andere ex-bewindspersonen die op dit moment Tweede Kamerlid zijn, onder wie PvdA’ers Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen, zagen af van wachtgeld toen ze parlementslid werden. GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks, die eerder wethouder in Leeuwarden was, besloot deze maand om niet langer wachtgeld te ontvangen en het te veel ontvangen geld terug te betalen.



Maar VVD’er Dijkhoff wil zijn wachtgeld niet kwijt. Hij vindt dat hij er recht op heeft. ,,Het is uitgesteld loon, net als pensioen’’, zo zei hij tegen de Volkskrant. ,,Daar doe ik ook geen afstand van.’’

Geen overtreding

Minister Knops, die verantwoordelijk is voor de wachtgeldregeling, zegt dat hij zich ‘de commotie kan voorstellen’. ,,Maar niemand overtreedt op dit moment de regels’’, zegt hij. ,,Als we wat willen veranderen, moeten we de regels aanpassen. Ik vind de regeling zoals die nu is adequaat, maar ik zeg ook dat ik het graag hoor als er een breed gedeelde opvatting is dat we zaken moeten veranderen.’’

Knops zegt dat hij nog niet weet of hij zélf aanspraak zou maken op wachtgeld als hij na zijn ministerschap weer staatssecretaris wordt of in de Tweede Kamer komt. ,,Daar heb ik nog niet over nagedacht.’’

Rutte: volste recht

Premier Mark Rutte staat ‘er volledig achter’ dat Dijkhoff gebruik maakt van de regeling. ,,Dat is een recht wat je hebt, dat is gewoon onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.’’

De premier wil er voorlopig geen werk van maken om de regeling te veranderen. ,,Dat heeft voor mij nu geen prioriteit.’’