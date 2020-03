Kabinet volgt netjes het crisishandboek bij corona: géén paniek te zaaien

Het gezicht naar buiten in de crisis is zorgminister Bruno Bruins. ,,Bruins’ taak is: rustig blijven, de adviezen van het RIVM volgen en verder open zijn over wat er aan het hand is’’, zegt een communicatiestrateeg van de coalitie. ,,Geen grote dingen beloven. Eerlijk zeggen dat het virus niet onder controle is. En daarna uitleggen wat we doen om te proberen de uitbraak in te dammen.’’



De manier waarop de bewindslieden communiceren over het virus verschilt nogal met die van bijvoorbeeld de Amerikaanse regering. President Trump zegt gewoon dat alles onder controle is in een poging eventuele paniek te bezweren.



Maar zo’n aanpak werkt hier niet. Nederlanders hebben doorgaans meer vertrouwen in een politicus die geen grote beloftes doet maar wel laat zien dat hij of zij zijn best doet. Als iemand veel belooft, kan hij of zij snel rekenen op achterdocht.