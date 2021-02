Kabinet verlengt harde lockdown tot zeker 2 maart

De avondklok staat op de lijst van te schrappen maatregelen, maar het besluit daarover wordt waarschijnlijk pas komend weekend genomen. Als de cijfers niet ineens omslaan, zou de maatregel vanaf 10 februari van tafel kunnen. Voor verlenging van de avondklok is wel instemming van de Tweede Kamer nodig.



Volgens ingewijden is er dan meer tijd om te kijken wat het effect is van de avondklok, die op zaterdag 23 januari in ging. Ook is dan meer bekend over de Britse variant, die aan een gestage opmars bezig is in Nederland.



Ondanks waarschuwingen voor de mutaties van het coronavirus, kondigen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanavond tijdens de persconferentie wel enkele versoepelingen van de maatregelen aan. Het plan voor de komende week: maandag de basisscholen open, woensdag een einde maken aan de avondklok en dezelfde dag ook niet-essentiële winkels toestaan om bestellingen af te laten halen.



Hoewel minister Hugo de Jonge (Zorg) niet wil spreken van versoepelingen, laat het kabinet de teugels zo toch wat vieren.

Basisscholen

Het heropenen van de basisscholen en de kinderopvang (let op, niet de bso’s), stond van meet af aan hoog op het wensenlijstje. Nu het aantal besmettingen onder de 3600 per dag is gedoken, denkt het kabinet dat die ruimte er is.

Dat ging niet zonder discussie. Binnen het OMT adviseerden een aantal leden dat ‘zij de risico’s op dit moment te groot achten om überhaupt over een versoepeling, zoals heropenen van de scholen, positief te adviseren’.

Toch vond een meerderheid dat het kan en moet omdat er ruimte moet zijn voor ‘perspectief’. Ergo: de mensen zijn het spuugzat, de nevenschade loopt anders te veel op.

Bestellingen

Niet-essentiële winkels zouden woensdag ook open gaan voor het ophalen van bestellingen, zo is het plan. Het gaat dan om ‘click & collect’: het afhalen van online of telefonisch bestelde producten.

De overige maatregelen, in principe dus de lockdown die vanaf half december een feit is, worden verlengd tot minstens 2 maart. Middelbare scholen, het hoger onderwijs, horeca, bioscopen, pretparken, musea etc., blijven dus zeker tot die dag op slot.

Derde golf

Het is duidelijk dat het kabinet laveert tussen de vrees voor de buitenlandse (vooral de Britse) mutaties van het virus en het ‘chagrijn’ en de nevenschade van de huidige lockdown. Daarom wilde minister De Jonge gisteren niet ‘van versoepelingen spreken’. ,,Het gaat nog helemaal niet goed.” De Jonge stelt dat er ‘nog altijd de dreiging van een derde golf is.’

Daarvoor waarschuwt ook het RIVM vanmorgen nog nadrukkelijker. Het waarschuwt zelfs dat de Britse variant nog sneller oprukt dan al werd gevreesd. Vanmiddag maakte het RIVM bekend dat er weliswaar een daling van 20 procent te zien is in het aantal nieuwe besmettingen deze week, maar dat twee derde van de besmettingen aan de Britse variant te wijten zijn.

Het kabinet wil vanavond ook een kleine ‘doorkijk’ geven naar die herstart van de samenleving. ,,Want we snappen dat iedereen in Nederland ongelofelijk snakt naar perspectief”, zei Rutte vrijdag al.

Het moet een soort ‘road map’ worden van wat-er-wanneer-weer-mogelijk is. Daarmee hoopt de premier alle sectoren tegemoet te komen die nu zien dat de scholen heropenen, terwijl hun deuren op slot blijven. De volgorde zou nu zijn: eerst de basisscholen open, dan de detailhandel iets meer, de avondklok weg, dan de middelbare scholen heropenen en daarna de contactberoepen weer toestaan te werken.

