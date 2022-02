Kabinet verklaart alle 200.000 bezwaren tegen omstreden spaartaks gegrond

,,Daar hebben we zes maanden de tijd voor, dat is ook wat de wet voorschrijft. Dat gaan we zorgvuldig afwikkelen”, zegt de bewindsman. Hij had al aangekondigd die tijd te nemen om meer uit te zoeken. Het gaat om de vermogensrendementsheffing. Mensen met spaargeld of ander vermogen (zoals aandelen of een tweede huis) in box 3, werden belast op ‘fictief’ rendement.



Voor spaarders lag dat verzonnen rendement veel hoger dan wat zij verdiend hebben aan hun vermogen. Ze hebben dus eigenlijk belasting betaald over inkomsten die ze niet gehad hebben. Al jaren worden zaken aangespannen tegen de spaartaks. De Hoge Raad besloot in december dat de spaarders in een massale bezwaarprocedure niet alleen gelijk hebben, maar ook recht hebben op ‘rechtsherstel’.