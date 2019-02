Kabinet verdedigt met aandelenkoop Air France-KLM Nederlands belang

In het vorige kabinet dreigde de Nederlandse luchtvaartmaatschappij ook al het onderspit te delven in de machtsstrijd met de Fransen. Maar het toenmalige kabinet weigerde nog het aandelenpakket in KLM uit te breiden. Maar er is iets veranderd.



De coup van minister Wopke Hoekstra zal de Fransen rauw op hun dak vallen. Pas net voor de persconferentie waarin de minister van Financiën de aandelenkoop gisteravond bekendmaakte, werd de Franse president Macron gebeld. Maar liefst 680 miljoen euro heeft het kabinet ervoor over om zeggenschap te verwerven in het bedrijf. Geld waarmee het de belangen van Nederland hoopt veilig te stellen. En het kabinet is bereid nog meer uit te geven, want het wil net zo veel aandelen verwerven als de Franse staat heeft in de holding.