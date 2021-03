Kabinet: Vanaf 31 maart avondklok vanaf 22.00 uur, hoger onderwijs blijft dicht

Het besluit over de avondklok kwam gisteren in een stroomversnelling, toen burgemeesters aandrongen op die optie. Daarmee verschuift de avondklok van 21.00 naar 22.00 uur. Het heeft te maken met de ingang van de zomertijd, dat is dit weekeinde.

Op het straatverbod in de avond en nacht is al sinds de invoering felle kritiek binnen en buiten het Binnenhof. Het draagvlak neemt af, vorige week pleitte D66 nog voor snel schrappen van de regel, gisteravond pleitten de 25 burgemeesters uit het Veiligheidsberaad voor latere invoering: ,,Het wordt langer licht, vanaf volgende week goed weer en half april begint ook de ramadan. De druk op de handhaving is nu al groot”, zei voorzitter Hubert Bruls na afloop van het beraad. ,,Hoe goed is zo’n maatregel dan te handhaven en in hoeverre draagt die bij aan het bestrijden van het virus?”

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) noemde het verzoek van de veiligheidsregio’s een ‘begrijpelijke, beargumenteerde suggestie’. De ministerraad is nu akkoord met het voorstel.

Reisadvies

Het kabinet besluit vandaag ook nog over de verlenging van het negatieve reisadvies voor het buitenland tot en met de meivakantie. Dat negatieve mondiale reisadvies geldt nu nog tot half april. Daardoor blijven alle landen op kleurcode oranje, waardoor alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan.

Alle andere coronamaatregelen blijven verder van kracht. Volgens minister Hugo de Jonge is de situatie ‘zorgelijk en onzeker'. De ruimte om een aantal regels los te laten is ‘buitengewoon beperkt’ omdat het met de cijfers ‘niet de goede kant op gaat’.

Hoger onderwijs

Verder denkt het kabinet dat studenten op korte termijn toch nog niet naar de universiteit of hogeschool voor fysieke les of college kunnen. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) was er vorige week nog ‘optimistisch’ over, nu zegt ze dat het op zijn vroegst eind april lijkt te worden. ,,Veel eerder dan dat hebben we niet de capaciteit in orde. Dit is echt zo snel als het kan.”

Voordat studenten weer op locatie les kunnen krijgen, moeten er namelijk genoeg snel- en zelftesten zijn. Op dit moment worden hier proeven mee gedraaid. ,,Waar ik wel hoopvol op ben, is dat we de pilot sneltesten die we hebben opschalen en verbreden”, zegt Van Engelshoven. Eind april moeten er naast de sneltesten ook voldoende testen zijn die studenten thuis zelf kunnen afnemen.

Versoepelen

Vanavond geven de demissionair zorgminister en premier Mark Rutte een persconferentie over de coronamaatregelen. Pas op de langere termijn is ruimte voor versoepelingen. ,,We zullen echt op de korte termijn te maken hebben met behoorlijk stevige maatregelen om te zorgen dat we dat virus onder de duim houden.”

In juni zijn 11 miljoen prikken gezet, begin juli moet twee derde van de bevolking helemaal zijn gevaccineerd, en heeft de rest in elk geval één prik gehad. Maar wanneer precies het ‘omslagmoment’ zal zijn waarop alle maatregelen losgelaten worden, is volgens De Jonge niet te zeggen. ,,Dat is niet met een schaartje te knippen.”

De minister herhaalde nog maar eens dat hij het geen goed plan vindt om toch al een voorschot te nemen en de regels los te laten. Hij wijst als voorbeeld naar Tsjechië, volgens de bewindsman een land dat in een vergelijkbare situatie zit. Daar ‘heeft men veel te vroeg versoepeld’ vanwege de maatschappelijke schade die de lockdowns veroorzaken. Met alle gevolgen van dien: ,,De ziekenhuizen zijn er overvol. Mensen liggen met hun benen buitenboord op de ic.”

De verwachte aankondigingen op rij: -Het kabinet wil de avondklok vanaf 31 maart om 22.00 uur laten ingaan. Het negatieve reisadvies voor het buitenland gaat gelden tot en met de meivakantie, in plaats van half april.

