Kabinet trekt portemonnee voor ontwikkelingshulp

Dat bedrag wordt in vier jaarlijkse stapjes van 400 tot 500 miljoen euro uitgegeven. Na 2021, dus na de regeerperiode van Rutte III, vervalt het extraatje.



De extra investering is vooral een opsteker voor de ChristenUnie. Partijleider Gert-Jan Segers noemde het extra geld voor ontwikkelingssamenwerking vanavond al als tegenhanger van het feit dat hij het bij de onderhandelingen niet voor elkaar kreeg om een verruiming van het kinderpardon te regelen. De VVD is geen voorstander van extra investeren in ontwikkelingshulp.



In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie stond dat de partij structureel 1 miljard euro wil vrijmaken voor ontwikkelingssamenwerking. Daarmee wil de partij de oorzaken van migratie bestrijden, betere opvang in vluchtelingenkampen regelen en in de armste landen achterstanden wegwerken. Die structurele investering heeft Segers niet voor elkaar gekregen.