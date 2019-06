Kabinet trekt miljoenen uit voor inkrimping veestapel

De ruim 60 miljoen euro die dat kost, komt met spoed beschikbaar vanwege de dwingende Urgenda-uitspraak. Het gaat om een uitbreiding van een bestaande stopregeling waar het kabinet eerder al 120 miljoen euro voor uittrok. Varkensboeren kunnen zich vanaf augustus vrijwillig aanmelden. Stallen op locaties waar de stank het grootst is - vooral in Noord-Brabant - komen het eerst in aanmerking. Van de ruim twaalf miljoen varkens die Nederland nu telt, kan ruim 10 procent erdoor verdwijnen.



Bovenop deze regeling stelt het kabinet eenmalig tientallen miljoenen euro’s beschikbaar voor veeboeren in veenweidegebieden en in de buurt van natuurgebieden. Dat geld is bedoeld om de veenweide nat te houden, boeren hun bedrijf te kunnen laten verplaatsen of om ze te laten stoppen. ,,Alles op basis van vrijwilligheid, boeren worden niet gedwongen’’, zegt een coalitiebron.