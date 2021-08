Kabinet trekt miljarden uit voor klimaat, ook extra geld naar aanpak georganiseerde misdaad

VIDEO Kaag geeft toe: 'We hebben het niet zien aankomen, we hebben dit verkeerd ingeschat’

17 augustus Opnieuw is er een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan om te evacueren. Het kabinet erkent in het Kamerdebat dat de snelheid van de opmars van de taliban totaal onderschat is. ,,We zijn overvallen.” Ook is Nederland nu wel van plan om meer Afghanen te helpen dan alleen de tolken.