Kabinet trekt 8,5 miljard euro uit voor wegwerken corona-achterstanden onderwijs

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) hebben vandaag de invulling bekendgemaakt van het vorige maand aangekondigde ‘nationaal programma’ om onderwijsachterstanden weg te werken. Van de 8,5 miljard gaat 6 miljard euro naar het basis- en voortgezet onderwijs.

Minister Slob: ,,Met dit nationaal programma doen we er alles aan om de jongste generaties in ons land dezelfde kansen te bieden als de generaties die zonder pandemie naar school gingen. Daarom gaan we heel gericht kijken wat elke leerling nodig heeft om de pijn van deze pandemie zoveel mogelijk te verzachten.”

Volledig scherm Een kind volgt thuis onderwijs tijdens de lockdown. © ANP

In het deltaplan worden voor meerdere jaren maatregelen bedacht die de schade moeten repareren die kinderen door schoolsluitingen en afstandsonderwijs hebben opgelopen. Daarnaast komt er blijvend 645 miljoen euro vrij voor de instellingen in het hoger onderwijs om de hogere studentenaantallen te compenseren met extra personeel.



Concreet vraagt het kabinet aan de basis- en middelbare scholen om leerlingen komende zomerperiode hulp en gratis bijles te geven als ze dat nodig hebben. Een andere mogelijkheid is om de extra middelen in te zetten voor brede brugklassen, zoals vmbo/havo. Dat geeft leerlingen meer tijd om te kijken op welke plek ze het beste tot hun recht komen. Ook wordt er opnieuw geïnvesteerd in meer vakleerkrachten, onderwijsassistenten en ander onderwijsondersteunend personeel om de werkdruk van leraren te verlichten.

Zak met geld

Voor de langere termijn krijgen de scholen een zak met geld. Voor de 650 middelbare scholen gaat het om gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. De ongeveer 6600 basisscholen ontvangen hiervoor komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro per school. Scholen met veel kinderen die minder kansen hebben, krijgen meer geld.

De Tweede Kamer riep het kabinet vorige week op om alle studenten op mbo, hbo en universiteit die vertraging hebben opgelopen, een ‘gratis’ studiejaar te geven. Aan die wens komt het kabinet nu deels tegemoet: studenten hoeven het volgende studiejaar maar de helft te betalen van het collegegeld. Volgens de minister een 'redelijk’ aanbod.

Dat geeft studenten volgens de bewindslieden ‘financiële ademruimte in deze moeilijke tijd’, waarin ook veel studenten hun bijbaan zijn kwijtgeraakt. Daarnaast krijgen studenten die hun recht dreigen te verliezen op hun basisbeurs (mbo) en aanvullende beurs (mbo en hoger onderwijs) een tegemoetkoming. En de ov-studentenkaart wordt verlengd met maximaal 12 maanden voor studenten, als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen.

,,We willen jonge mensen mentaal lucht geven, even de druk eraf”, zei minister Van Engelshoven daarover vanmiddag tijdens een persconferentie. ,,Ook willen we ze helpen om de pandemie door te komen, het is een combinatie.”

Reacties

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert verheugd op de besluiten: ,,Studenten hebben vaak te maken met studievertraging en inkomensverlies door de coronacrisis. Bovendien staat hun brede ontwikkeling onder druk. Met deze forse miljardeninvestering wordt eindelijk gehoor gegeven aan de noodzaak voor meer steun voor jongeren”, aldus LSVb-voorzitter Lyle Muns.

het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt het ‘fantastisch dat het kabinet zo’n enorm financieel gebaar maakt naar studenten en goed dat de onderwijsministers in hebben gezien hoe belangrijk de financiële kant van het verhaal is’. De volgende stap is volgens deze club het opschalen van het fysieke onderwijs.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: laat weten: ,,Nu er eindelijk licht aan het einde van de coronatunnel lijkt, komt het aan op de keuzes die we maken voor het Nederland ná corona. Om waar mogelijk de schade die is opgelopen in het diepe dal van corona, te herstellen en te helen. Dat geldt zeker voor het onderwijs.”

Er worden proeven gedaan met sneltesten, een middel om heropening van de middelbare scholen en het hoger onderwijs te bevorderen. Daar zal het kabinet zo snel mogelijk toe besluiten, werd vanmiddag herhaald.

