Kabinet toch coulanter voor Afghaanse helpers bij asielaanvraag

Het gaat dan om ‘die personen die langdurig ingehuurd waren door Nederland of een contract hadden met Nederland’. Die worden ‘op voet van gelijkheid met de tolken behandeld, indien ze na evacuatie in Nederland asiel aanvragen’.



In de Tweede Kamer werd dinsdag en gisteren fel gedebatteerd over de kwestie. Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt lopen gevaar nu de Taliban het land hebben veroverd. Zij zouden daarom, net als de tolken, als ‘systematisch vervolgde groep’ moeten worden gezien als ze in Nederland asiel aanvragen, zo luidde de oproep van de Kamer.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol wilde daar in eerste instantie niet in meegaan. ‘Dat willen we op die manier niet doen’, zo verwoordde ze het kabinetsstandpunt nadat de motie was aangenomen. De motie is ‘dusdanig ruim geformuleerd, dat kan ik vanuit mijn verantwoordelijkheid niet op die manier doen’. Het kabinet stond erop asielaanvragen van mensen uit deze groep individueel te beoordelen.

Overstag

Het kabinet lijkt nu dus toch overstag te gaan, en zegt dat het de motie ‘naar letter en geest zal uitvoeren’. Daarbij wordt dus wel de kanttekening geplaatst dat het moet gaan om ‘die personen die langdurig ingehuurd waren door Nederland of een contract hadden met Nederland’.

De betrokken bewindslieden zeggen verder ‘uiteraard een maximale inspanning’ te zullen verrichten ‘om de groepen zoals genoemd in de motie Belhaj c.s. mee te nemen op de evacuatievluchten van Nederland en partners’. Die vluchten kunnen doorgaan, zolang Amerikaanse veiligheidstroepen de veiligheid kunnen garanderen.

In de brief schrijven ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Broekers-Knol dat de evacuaties bedoeld zijn voor ‘acute en schrijnende gevallen’. SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat opmerkelijk. Daarmee wordt de Kamer ‘met een kluitje in het riet gestuurd’, vindt ze, en wordt ook de motie niet uitgevoerd. ‘In deze situatie van oorlog, van acute nood, is dat heel vals.’