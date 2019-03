Kabinet sluit kolencentrale Amsterdam eerder, Nuon verrast

loonkloof dichten Oppositie wil jouw salaris­strook­je inzichte­lijk maken voor collega's

10:49 Werknemers moeten inzage krijgen in de salarisstrookjes van collega's in vergelijkbare functies. Het is één van de maatregelen die PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus willen nemen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.