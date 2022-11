Kabinet schrapt ook verbruiksdrempel voor energiesteun mkb

Adriaansens was gevoelig voor de kritiek. Ze zegt dat ‘met een kleine ingreep een grote groep ondernemers gebaat’ is. Door de drempels van 5000 kubieke meter gas of 50.000 kWh elektriciteit te schrappen, komen volgens het kabinet 62.000 ondernemers in aanmerking voor de steun in plaats van 41.000. De kosten voor het pakket stijgen met 500 miljoen naar 1,7 miljard euro.