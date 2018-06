Kabinet schiet bedreigde lokale politici te hulp met bijstandsteam

Alle incidenten melden

De Rotterdamse burgervader zei vaker te worden bedreigd, maar er meestal niet mee naar buiten te treden. ,,Ik heb er helaas heel veel mee van doen.'' Ollongren wil dat van alle incidenten melding bij de politie wordt gemaakt, zo zegt ze in De Telegraaf. ,,Elke vorm van bedreiging of ongewenste beïnvloeding, vind ik onacceptabel''.



Om de weerbaarheid van het lokale bestuur te vergroten wordt extra ingezet op bewustwording, opleiding en oefenen van politieke ambtsdragers. Ook wil de D66-bewindsvrouw aantredende burgemeesters risicoanalyses aanbieden, zodat ze hun eigen veiligheid en die van de omgeving in kaart kunnen brengen.



29 procent van de politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen kregen vorig jaar te maken met agressie of geweld. Twee procent meer dan in 2016, blijkt uit cijfers die vandaag worden gepresenteerd. Het aantal bestuurders dat zich door geweld laat beïnvloeden is wel afgenomen, van 24 procent naar 15 procent.