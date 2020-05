Kabinet presenteert nieuw noodpakket, 13 miljard euro erbij

Volgens het kabinet is Nederland in een nieuwe fase beland en is de hoop op een snel herstel van de economie vervlogen. ,,De recessie zal niet V-vormig en niet kort zijn", waarschuwt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Voor bedrijven tot 250 werknemers komt er een nieuwe regeling met daarin tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro om de vaste lasten te kunnen betalen. Alleen ondernemingen met minimaal 30 procent omzetverlies komen daarvoor in aanmerking. Bovendien moeten zij tot een sector behoren die in het eerste noodpakket in aanmerking kwam voor een bedrag van 4000 euro om de huur en de energierekening te betalen. Meer concreet gaat het om MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters.

NOW iets hoger

Het kabinet blijft voor bedrijven die minimaal 20 procent omzetverlies lijden een groot deel (tot 90 procent) van de loonkosten op zich nemen. De vergoeding wordt zelfs iets hoger, doordat de opslag op werkgeverskosten omhoog gaat van 30 naar 40 procent. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan klachten van werkgevers dat het kabinet de loonkosten te laag inschatte. Wel worden aan deze NOW-regeling nieuwe voorwaarden gesteld. Zo mogen bedrijven die geld krijgen geen bonussen of dividend uitkeren of aandelen inkopen.

Ook worden zij verplicht om hun personeel te helpen met om- of bijscholing, zodat werknemers zich kunnen voorbereiden op een 'veranderde toekomst’. Ook komt er een budget van 50 miljoen euro voor het crisisprogramma ‘NL werkt door’: hier kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Ontslagboete

Tot dusver was het zo dat bedrijven die NOW aanvroegen en toch personeel ontsloegen niet alleen voor die ontslagen werknemers subsidie verloren, maar ook nog eens een boete van 50 procent bovenop dat bedrag kregen. Deze ‘ontslagboete’ wil het kabinet nu schrappen, zodat bedrijven de gelegenheid krijgen om af te slanken en zich zodoende kunnen voorbereiden op de toekomst.

Koolmees heeft geprobeerd de vakbonden voor dat voorstel te winnen, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Hij spreekt van een ‘duivels dilemma', omdat werkgevers hem op hun beurt hebben verteld dat ze zolang de boete er zou zijn, zij geen steun zouden aanvragen en er de voorkeur aan gaven om mensen direct te ontslaan. Om vakbonden tegemoet te komen, moeten bedrijven die NOW aanvragen verklaren dat zij zullen overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen.

Drie maanden

Het noodpakket 2.0 gaat in op 1 juni en zal drie maanden gelden. Volgens minister-president Mark Rutte is verlenging noodzakelijk, nu veel mensen ondanks de overheidssteun hun baan verliezen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in april 160.000 mensen minder aan het werk. Rutte spreekt van 'dramatische werkloosheidscijfers’ en een ‘slechte ontwikkeling'.

Rutte zegt dat het kabinet in het tweede pakket wat extra's gaat doen voor bedrijven met 'specifieke omstandigheden'. Ook bedrijven die nu weer mogen opstarten maar niet meteen hun oude omzet kunnen behalen mogen hulp tegemoet zien. Het doel van het steunpakket blijft nog altijd baanbehoud, maar tegelijkertijd wil het kabinet zorgen 'dat werknemers zich kunnen aanpassen aan een nieuwe realiteit, het nieuwe normaal'. aldus Rutte.

TOGS keert niet terug

In het eerste pakket konden bedrijven nog 4000 euro tegemoetkoming in de vaste lasten krijgen als ze tot een bepaalde categorie behoren. Daarnaast hoefden zij slechts te verklaren - dus niet te bewijzen - dat ze minimaal 4000 euro omzetverlies dachten te lijden en eenzelfde bedrag aan vaste lasten kwijt te zijn. Deze regeling, de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), keert in het tweede pakket niet terug.

Wel kunnen zelfstandigen die inkomen hebben verloren een beroep blijven doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zelfstandigen die minder dan 1500 euro (paren) of 1050 euro (alleenstaanden) aan inkomen hebben, krijgen een aanvulling. Nieuw is wel dat er ook naar het inkomen van de partner wordt gekeken. Is dat hoger dan het sociaal minimum, dan is er geen recht op een uitkering.