Kabinet: Overname telecomsector verbieden bij onbetrouwbare koper

Een overname kan worden verboden wanneer bijvoorbeeld de dienstverlening onbetrouwbaar kan worden. ,,Internet, dataverkeer en telefonie kunnen inmiddels worden gezien als basisbehoefte. Als deze voorzieningen op grote schaal uitvallen of onbetrouwbaar worden, leidt dat tot maatschappelijke onrust en economische schade’’, aldus Keijzer. ,,Het kabinet wil voorkomen dat onze nationale veiligheid geraakt kan worden door onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven. Daarom bescherm ik deze vitale sector tegen ongewenste zeggenschap.’’



Partijen die Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen, zijn verplicht dat vooraf te melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er volgen nog criteria om te kunnen beoordelen wanneer er sprake is van ‘relevante invloed in de telecommunicatiesector’. Dit moet investeerders duidelijkheid geven over wanneer zij onder de wet (en de meldplicht) vallen.



In Europa is wettelijk vastgelegd dat ingrijpen bij overnames door de overheid alleen is toegestaan wanneer de nationale veiligheid of openbare orde in het geding is.