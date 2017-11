Kabinet: onduidelijk of Sint-Maarten naar stembus kan

Knops is terughoudend om verkiezingen uit te laten stellen, omdat ingrijpen vanuit Nederland heel gevoelig ligt. Sint-Maarten is weliswaar deel van Nederland, maar ook een ander, autonoom land binnen het koninkrijk. De wet schrijft die mogelijkheid toch voor, als er geen sprake is van een functionerend bestuur.



De politieke crisis ontstond na ruzie over de hulp die Nederland wil bieden na de orkaan Irma. Nederland is daarom bereid om een fonds ter beschikking te stellen voor de wederopbouw, waar zo’n 200 tot 300 miljoen euro in komt. Maar staatssecretaris Knops heeft daar wel twee voorwaardes aan verbonden. Zo moet er een zogenoemde Integriteitskamer komen die corruptie moet voorkomen en de uitgave van hulpgeld in de gaten gaat houden. Ook wil onze regering de grensbewaking overnemen om te voorkomen dat illegalen naar Sint-Maarten komen. Marlin weigerde dit.



Om de wederopbouw toch in gang te trekken zei Knops vanavond dat het kabinet met een fors bedrag komt. Knops zei dat dit niet kan wachten vanwege de politieke problemen die er zijn.