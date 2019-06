Kabinet: onderzoek naar voorkomen ‘slutshaming’

Bij slutshaming worden op het internet beelden van meisjes gedeeld waarbij ze worden uitgemaakt voor slet, zonder dat ze een hand hebben gehad in de verspreiding van die beelden. Dat kan ook voorkomen bij online pesten. Twee jaar geleden ontketende een klacht hierover tot een felle discussie.

Ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laten onderzoeken of er een ‘laagdrempelige voorziening’ kan komen om dat soort ‘privacyschendend beeldmateriaal’ van internet te verwijderen. Het gaat om beelden die tot slachtoffers zijn ‘te herleiden’, maar ‘zonder toestemming’ zijn geplaatst. De studie moet nog voor het einde van deze kabinetsperiode zijn afgerond.

Risico's

De ministers schrijven hun plannen in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer waarin ze ingaan op de kansen, maar ook de risico’s van technologie en online mogelijkheden. De Kamer debatteert hier volgende week over.

Het kabinet gaat ook kijken of het via grote techbedrijven aan banden kan leggen als zij persoonsgegevens verwerken. ,,Dergelijke bedrijven zijn in staat om, ook als zij in overeenstemming met de AVG handelen, zeer veel persoonsgegevens over individuen te verzamelen.”

Dekker laat onderzoeken of de wettelijke eisen in de AVG van deze bedrijven kunnen worden aangescherpt om de gegevens die zij over personen verwerken te beteugelen. Het kabinet wil daarbij risico’s van profilering tegen gaan. Het vreest bijvoorbeeld voor ‘risico’s dat personen op basis van een profiel’ onterecht hogere prijzen voor producten en diensten moeten betalen, zonder dat ‘daarvoor een terechte grond bestaat’.

Wraakporno

Het kabinet neemt meer acties op het gebied van onlinecriminaliteit. Zo heeft het al langer een wet in de maak om wraakporno strafbaar te stellen. Als het gaat om het filmen van verkeersslachtoffers en andere hulpbehoevenden, ondernemen de ministers zelf nog geen actie. Het wacht daarbij op een initiatiefwet van het CDA. Wel steunt het kabinet dat hiertegen actie wordt ondernomen.

,,Het fotograferen of filmen van verkeersslachtoffers en andere personen in hulpbehoevende toestand grijpt diep in op de privacy van betrokkenen en hun naasten en is dan ook verwerpelijk,” schrijft Dekker. Hij start daarom wel een publiekscampagne ‘om mensen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken’ en ‘de consequenties van hun handelen te laten inzien’.

Eerder

De ministers schrijven verder dat ze voortaan eerder ‘na willen denken’ over de risico’s van technieken voor de privacy. Zo gaat er ook nader onderzoek worden gedaan naar de risico’s van gezichtsherkenningstechnologie en commercieel DNA-gebruik.

,,Vanwege de snelle opmars van het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie moet er beter zicht komen op de risico’s die deze technologie voor de privacy heeft,’’ schrijft Dekker. ,,Aan de hand van gezichtsherkenningstechnologie is het ook voor particulieren in de toekomst mogelijk om iemand razendsnel te identificeren.”

Dna

Bij gebruik van Dna-materiaal, bijvoorbeeld om een stamboom te laten opmaken, raakt dat ook aan directe verwanten, schrijft Dekker verder. ,,Dat betekent dat Dna-identificatie door één persoon ook gegevens bloot kan leggen over personen die daar niet om hebben gevraagd en dit ook niet wensen. Het feit dat het hierbij om zeer gevoelige gegevens kan gaan, zoals informatie over een verhoogde kans op bepaalde erfelijke ziektes, verhoogt het risico van een inbreuk op de privacy van niet alleen de aanvrager, maar ook die van zijn verwanten.”