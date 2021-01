‘Kabinet moet netwerk AED’s landelijk dekkend maken’

Verschillende bedrijven bieden ook AED's aan via internet. Te huur, voor enkele tientjes per maand, of te koop vanaf ongeveer 1150 euro.

Vorig jaar heeft de Hartstichting samen met het landelijke reanimatie-oproepsysteem HartslagNu in kaart gebracht waar nog AED’s missen. Op ruim 1600 plekken na, heeft Nederland een dekkend netwerk.



In totaal zijn er nu rond de 24.000 AED’s in Nederland aangemeld bij HartslagNu, waarvan circa 17.500 dag en nacht beschikbaar zijn. Op de website van de Hartstichting kan iedereen kijken of er in zijn of haar omgeving nog een AED mist.



Ploumen zal haar vraag vandaag neerleggen bij minister Van Ark (Medische zorg).