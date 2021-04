Kabinet ‘legt puzzel’ voor nieuw steunpakket, half mei meer duidelijkheid

podcast Rutte is weg van de afgrond, Tjeenk raapt scherven en versoepe­lin­gen krijgen we niet

12 april Even liep hij langs de afgrond, maar VVD-leider Mark Rutte is nog niet afgeschreven in de formatie. Zijn imago heeft wel de zoveelste deuk opgelopen door zijn leugen over Pieter Omtzigt. Want wéér haperde Ruttes geheugen: hij had wel degelijk over de CDA’er gesproken in de formatie, terwijl hij had bezworen dat het niet zo was.