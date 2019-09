Kabinet laat kleine bouwprojecten in ‘etappes’ starten na stikstofuitspraak

Het kabinet schrijft nu in een brief dat de vergunningverlening voor projecten nu ‘in etappes’ weer op gang gaat komen.

Minister Carola Schouten (ChristenUnie) komt nu met een soort tool waarop initiatiefnemers van projecten vanaf maandag kunnen berekenen of ze weer in aanmerking kunnen komen voor het starten van hun project. Dat mag alleen als er geen uitstoot van stikstof mee gemoeid gaat.

Volgens het kabinet zijn er ruim 100 projecten stilggevallen waarvan het Rijk initiatiefnemer is en ruim 18.000 projecten waarvoor provincies, gemeenten en waterschappen het ‘bevoegd gezag zijn’. In de brief benadrukt minister Schouten dat niet alle projecten op de lijst daadwerkelijk gevolgen zullen blijven ondervinden van de PAS-uitspraak.