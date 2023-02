Kabinet komt toch met speciale regeling voor zorgmedewerkers met long covid

Er komt toch een publieke regeling voor arbeidsongeschikte zorgmedewerkers met long covid. Minister Helder (Langdurige Zorg) wilde eerst een fonds opzetten in samenwerking met werkgevers, maar die wilden niet meewerken.

,,Een aantal zorgmedewerkers heeft in de periode van de eerste golf vanwege het verlenen van zorg veelvuldig en intensief contact gehad met COVID-patiënten, terwijl nog weinig bekend was over hoe het virus zich verspreidde en wat de precieze risico's op besmetting van COVID waren”, schrijft minister Conny Helder aan de Tweede Kamer.

Voor de groep zorgmedewerkers die vanwege deze golf arbeidsongeschikt is geraakt, komt de overheid nu met een publieke regeling die afwijkt van de reguliere arbeidsongeschiktheidsregeling voor werknemers. Hoe deze er precies uit komt te zien en wat voor geldbedragen daaraan verbonden zijn, is nog niet bekend.

Het afgelopen jaar zijn 636 mensen uit de zorg arbeidsongeschikt verklaard met corona als reden. Hoeveel zorgmedewerkers met long covid thuis zitten met een uitkering vanwege de eerste coronagolf, is onbekend.

Aansprakelijk

In december zei Helder nog zo'n speciale regeling te willen opzetten samen met werkgevers, zoals de Raad van State had geadviseerd. Zij waren in ogen van de Raad ‘de eerste aansprakelijke partij’. Het kabinet zou dan bijdragen aan zo'n fonds met een ‘gemaximeerd’ bedrag.

Dat is helaas niet gelukt, betreurt de minister in haar brief. Nadat werknemersorganisaties ‘bedankten voor het overleg’, lieten werkgevers weten helemaal ‘niet mee te willen en kunnen werken aan een collectieve regeling’. ,,De morele en praktisch gewenste betrokkenheid van werkgevers zijn volgens hen onvoldoende grond om gehoor te geven aan de oproep voor een collectieve regeling”, aldus de minister.

Kabinet aan zet

En dus is het kabinet aan zet, vindt Helder. ,,Het kabinet blijft uiteraard nog steeds de urgentie voelen om een specifieke groep zorgmedewerkers aanvullend te ondersteunen.” Ze blijft, ondanks kritiek, vasthouden aan de originele afbakening om alleen zorgmedewerkers die in de eerste golf besmet zijn geraakt met het coronavirus mee te nemen in de regeling.

Helder zegt ‘zo spoedig mogelijk’ de Kamer te willen informeren over de uitwerking van de publieke regeling. Wel moet er rekening gehouden worden met een kort geding dat werknemersorganisaties FNV en CNV aangespannen hebben tegen de Staat over de komst van zo'n regeling.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: