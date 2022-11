‘Kabinet komt op 19 december met slavernij-excuses, op acht plekken’

Premier Rutte bracht zelf in september een bezoek aan Suriname. Daar zei hij dat 2023 in het teken moet staan van erkenning van het slavernijleed. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft. Aan de vooravond van dat herdenkingsjaar spreekt het kabinet dus de langverwachte excuses uit.