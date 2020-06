Kabinet kijkt naar stopregeling voor nertsenhouders

Eind april dook Covid-19 op bij de eerste nertsenfokkerijen. Inmiddels zijn er bij 13 van de 150 bedrijven, met name in Brabant, besmette dieren aangetroffen. Het kabinet besloot vorige week de bedrijven te ruimen, tienduizenden nertsen worden vergast. De Stichting Animal Rights en Bont voor Dieren spanden daarop een kort geding aan, maar de rechter in Den Haag wees dat vrijdag af.



Het doden van de nertsen krijgt vandaag in de Tweede Kamer brede steun van zowel coalitie en oppositie. ,,Met pijn in het hart steunen wij het besluit van het Kabinet om de getroffen bedrijven te ruimen”, stelde Jaco Geurts van het CDA, altijd op de hand van de agrarische sector. De VVD en PvdA spraken van de enige juiste beslissing. ,,Het houden van nertsen brengt grote gevaren voor de volksgezondheid mee,” stelde PvdA-woordvoerster Lilianne Ploumen.



Diverse partijen vragen zich af waarom het kabinet niet veel eerder met de ruiming startte. ,,Waarom is er pas vorige week mee gestart en niet vijf weken geleden?” vroegen coalitiepartij D66 en oppositiepartij SP zich af.

‘Fatsoenlijke stopregeling’

Wat de Tweede Kamer betreft is de coronacrisis het geschikte moment om te stoppen met de nertsenhouderij en niet pas in 2024, zoals is afgesproken. ,,Voorkomen moet worden dat de stallen nu geruimd worden en straks opnieuw worden gevuld met dieren”, stelde GroenLinks-kamerlid Laura Bromet.

Ook VVD, CDA en ChristenUnie zien dat in. Wel moet er dan een goede stopregeling voor de nertsenhouders komen, stellen ze. ,,Veel nertsenhouders hebben hun bedrijf al lang, hun zoons en dochters werken vaak mee”, aldus VVD’er Helma Lodders. Volgens de PvdA is de vraag niet ‘of de nertsenhouderij in 2020 moet stoppen, maar hoe dat vormgegeven kan worden.’

Vele fracties, waaronder GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV en ChristenUnie, spraken hun afschuw uit over de nertsenhouderij. ,,Het fokken van dieren voor bont is moreel verwerpelijk”, stelde Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. ,,De dieren worden in stalenkooitjes gehouden, elk jaar krijgen ze nieuwe pups die na een maand of zes worden vergast.”

Schouten: kabinet kijkt naar stopregeling

Minister Carola Schouten (Landbouw) zegt dat het kabinet serieus wil kijken naar een stopregeling voor de nertsenhouders. ,,Ik werk daar momenteel aan.” Wanneer ze met een voorstel komt, wilde ze echter niet zeggen. ,,Geef me even, ik heb tijd nodig om dit vorm te geven.”

Ze belooft daarbij ook te kijken naar de financiële positie van de pelshouders, zei ze op vragen van onder meer D66. Kamerlid Tjeerd de Groot maande het kabinet zuinig te zijn met belastinggeld. ,,Het lijkt me volstrekt misplaatst om een kleine groep van 150 nertsenhouders zomaar 200 tot 300 miljoen euro te geven om bedrijven eerder te sluiten.” Ook andere fracties drongen aan op een niet te riante compensatie voor de nertsenhouders. Alle andere door de corona-lockdown getroffen bedrijven in Nederland krijgen immers ook lang niet al hun omzetverlies en loonkosten vergoed.

Schouten zegt geen betrouwbare informatie over de financiële positie van nertsenhouders te beschikken, zowel niet over de sector als geheel als van individuele ondernemers. ,,Wel zijn de pelsprijzen sinds 2014 zijn gedaald. Het afgelopen jaar en dit jaar worden er verliezen gemaakt.”

Onmogelijk

Veel kamerleden zijn verder not amused dat de nertsenhouders wiens beesten worden geruimd uit het Diergezondheidsfonds worden gecompenseerd. Terwijl het fonds door boeren wordt gevuld, blijken nertsenhouders daar niet aan mee te betalen. Schouten beloofde te kijken of nertsenhouders verplicht kunnen worden mee te betalen aan het Diergezondheidsfonds,

De nertsenhouders dwingen om te stoppen met hun bedrijf is volgens de bewindsvrouw sowieso niet mogelijk. PvdA’er Ploumen had daarom gevraagd ‘in het belang van de Volksgezondheid’. ,,Daardoor is een nieuwe werkelijkheid ontstaan.” Ze wilde weten of niet Schouten, maar collega Hugo de Jonge (Volksgezondheid) daar de bevoegdheid voor had.



Schouten wees er echter op dat de Tweede Kamer in 2013 zelf er voor heeft gekozen om de nertsenfokkerij per 2024 te verbieden. ,,Die lange overgangstermijn was voorwaarde om te stoppen, anders moest de overheid een schadevergoeding [aan de nertsenhouders] betalen.”

Vervoersverbod

Volgens Schouten kon eerder ruimen van de nertsenbedrijven niet, nu zij niet over bewijs beschikte dat de besmette bedrijven inderdaad een groot risico vormde voor de volksgezondheid en een reservoir voor het coronavirus. ,,Zodra het OMT zei dat dit wél zo was, hebben we besloten te ruimen.” Ook Hugo de Jonge, eveneens aanwezig bij het debat, stelde dat dat het risico was. ,,In potentie kan besmetting van nerts op mens blijven plaatsvinden.”