Kabinet: Kapper en nagelstudio mogelijk sneller weer open

Die toezegging deed premier Rutte tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Als nieuwe wetenschappelijke inzichten meer ruimte bieden voor bedrijven waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, sluit Rutte niet uit dat die eerder open kunnen. Deskundigen kijken momenteel of werken met mondkapjes soelaas kan bieden. ,,Als we ons allemaal aan de maatregelen blijven houden, dan kunnen we op verantwoorde wijze stappen zetten”, zei Rutte.

De premier zei ‘de hoop’ te hebben dat hij over drie weken de maatregelen in Nederland kan versoepelen. Maar hij is pessimistisch. ,,Elke verruiming zal leiden tot oplopende ziektegevallen’’, waarschuwde hij. ,,Dat is onvermijdelijk.’’ Hij ziet het niet gebeuren dat een deel van de horeca voor 20 mei weer opengaat. ,,Als cafés en restaurants nu opengaan, komen er veel meer mensen op straat en krijg je volle terrassen. Het risico is dat mensen in kleine steegjes tegen elkaar opbotsen en het virus overspringt.”

Rutte zei dat hij ‘nu al angstig is’ dat het aantal coronapatiënten in Nederland zal stijgen door de heropening van de basisscholen op 11 mei. Ook wees hij naar Singapore, waar het aantal coronagevallen hard is gestegen nadat de maatregelen in het land werden versoepeld.

Boos

Rutte viel tijdens het debat uit tegen SP-leider Lilian Marijnissen. Zij zei dat ‘het fijn zou zijn als het enthousiasme en de bevlogenheid waarmee wordt nagedacht over een app er ook zou zijn voor het opstarten van de productie van beschermende middelen in eigen land’. ,,Ik heb het idee dat je in deze tijd beter een smartphone kunt zijn op zoek naar een app in plaats van een zorgverlener op zoek naar een mondkapje.”

Die vergelijking zette kwaad bloed bij de premier, die vanuit vak K zijn ongenoegen liet blijken. ,,U gaat een grens over”, zei hij zichtbaar geërgerd tegen Marijnissen. ,,De minister-president wordt boos’’, reageerde de SP-leider. ,,Maar ik vind dat we elke dag een grens over gaan door van zorgverleners te vragen zonder beschermende middelen hun werk te doen.”

Contactonderzoek

PVV’er Wilders deed tijdens het coronadebat een oproep aan het kabinet om Nederland snel meer perspectief te bieden. ,,Mensen hunkeren naar vrijheid’’, zei hij. ,,Om te beginnen moeten we massaal gaan testen, testen en nog eens testen. Ook buiten de zorg.”



,,Er moet ook massaal bron- en contactonderzoek komen, door middel van interviews’’, zei Wilders. ,,We hebben geen tijd om te wachten op een app die wel werkt, dus moeten we nu het onderzoek laten starten en door mensen laten doen.” Ook CDA, PvdA en GroenLinks wilden dat er meer bron- en contactonderzoek moet komen, zodat mogelijk besmette mensen sneller gewaarschuwd kunnen worden.



Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft GGD's in Nederland opdracht gegeven om het bron- en contactonderzoek uit te breiden, zo vertelde hij. Verschillende regionale GGD's maken daar volgens hem al flink werk van. De minister heeft daarnaast zijn hoop gevestigd op de corona-app, waarmee mensen elkaar in de toekomst digitaal kunnen waarschuwen bij een besmetting met corona. Of de app er echt gaat komen, staat nog niet vast. De Jonge: ,,Weet ik zeker of het gaat lukken? Nee.”

Voorwaarden

De regeringspartijen willen voorwaarden stellen aan extra coronasteun. Bedrijven die zich ‘ongepast’ gedragen, komen als het aan VVD’er Dijkhoff ligt niet in aanmerking voor overheidssteun. D66 pleit er voor dat bedrijven klimaatactie moeten ondernemen om geld te kunnen krijgen. Ook de oppositie pleit voor nieuwe eisen. ,,Als wij KLM gaan redden, moet de vloot duurzamer worden’’, noemde GroenLinks-leider Jesse Klaver als voorbeeld.

Wob-verzoeken

Thierry Baudet van Forum voor Democratie was ontstemd over het feit dat het kabinet Wob-verzoeken over corona op de lange baan schuift. Ook het zelfstandige Kamerlid Femke Merel van Kooten stipte dit punt aan. Minister De Jonge gaf aan dat er nu geen tijd is om alle Wob-verzoeken van journalisten te beantwoorden. Volgens hem zijn ambtenaren ‘een brand aan het blussen’. Zodra de crisis voorbij is, worden Wob-stukken alsnog openbaar gemaakt.

Meerdere partijen stelden tijdens het debat voor om, naast de medische experts, een groep deskundigen te laten meedenken over het coronabeleid. Die deskundigen moeten kijken naar de sociale en economische gevolgen van alle coronamaatregelen.

