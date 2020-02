Kabinet is intimidatie en dreigementen Farmers Defence Force spuugzat

,,Ik heb duidelijk een streep getrokken’’, zei minister Carola Schouten van Landbouw vandaag in de Tweede Kamer. Ze accepteert niet dat FDF gisteren een persbericht rondstuurde waarin ‘vleesbazen, zuivelbobo’s en voerboeren’ wordt verweten dat zij buiten FDF om met Schouten in gesprek gaan over de stikstofaanpak. Om daar dreigend aan toe te voegen: ‘Een ieder die de sector verraadt, zal dat weten.’



Nadat premier Rutte en Schouten het overleg met het Landbouw Collectief – waarvan FDF onderdeel is – hadden afgebroken, maakte FDF-voorman Mark van den Oever gisteravond laat excuses voor de ‘verkeerde woorden’. Daarmee kan het overleg met het Landbouw Collectief toch weer worden hervat. Dat gebeurt waarschijnlijk morgenochtend al. In dit overleg worden de boerenorganisaties bijgepraat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet.