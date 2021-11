Kabinet: houd je aan basisregels, anders dreigen extra lockdown-regels

,,Mijn oproep echt aan iedereen is: blijf thuis bij klachten, laat je testen bij de GGD. Dat is echt de allerbelangrijkste basisregel", zei demissionair premier Mark Rutte maandag na overleg op het Binnenhof. ,,Dat is cruciaal. Werk thuis, ventileer, houd die anderhalve meter in acht, overal waar geen coronapas is.”

Rutte ‘hoopt’ dat hij niet eerder dan drie december een coronapersconferentie hoeft houden, de komende dagen zijn cruciaal: ,,We hopen echt van harte dat we ons pas op drie december weer moeten melden, we volgen deze week scherp wat er gebeurt. Als het er slechter uitziet, dan melden we ons eerder. Of de maatregelen van vorig weekeinde werken, zien we echt pas aan het eind van deze week.”