Kabinet hoopt met miljoeneninjectie aantal zelfmoorden terug te dringen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde onlangs dat het aantal zelfmoorden vorig jaar is toegenomen tot 1917, dat zijn er 23 meer dan in 2016. Specifiek het aantal zelfmoorden onder jongeren liet een flinke stijging zien.



Met het extra geld, dat jaarlijks wordt toegevoegd aan het budget van de stichting 113 Zelfmoordpreventie, moeten mensen met suïcide-neigingen beter worden begeleid. Er kunnen meer professionele en vrijwillige hulpverleners worden aangetrokken en extra trainingen worden gegeven aan bijvoorbeeld huisartsen en scholen. Ook wordt er flink geïnvesteerd in de vindbaarheid en bereikbaarheid van 113 Zelfmoordpreventie, bijvoorbeeld via sociale media.



,,Elke zelfmoord staat voor een wereld aan verdriet en machteloosheid. We moeten ons tot het uiterste blijven inspannen om het aantal suïcides terug te dringen'', aldus Blokhuis in een verklaring.