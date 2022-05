Kabinet hield zich voor derde keer op rij niet aan financiële spelregels, vraagtekens bij 15,5 miljard euro

Dat oordeel velt de Algemene Rekenkamer vandaag, bij de jaarlijkse controle van de rijksuitgaven. Op zogeheten Verantwoordingsdag, ook wel gehaktdag genoemd, wordt het huishoudboekje van de overheid de maat genomen. Ter illustratie: het bedrag van 15,5 miljard is vijf procent van de verplichtingen die de overheid is aangegaan. Het gaat dus om bedragen waarvan de overheid zich heeft verplicht deze te gaan besteden in de (nabije) toekomst. Zelfs als dat vijf procent van alle verplichtingen beslaat, is dat al snel een groot bedrag. Zo ging het bij het ministerie van Volksgezondheid om 4,1 miljard euro aan coronagerelateerde verplichtingen waarvan de rechtmatigheid niet vast te stellen was. De miljarden gingen vorig jaar onder meer naar de GGD’s, testcapaciteit en ontwikkeling en aankoop van vaccins. De Rekenkamer schrijft: ,,Belangrijkste oorzaak is dat het ministerie niet kan bewijzen dat álle goederen en diensten waarvoor was betaald, echt geleverd zijn.” Dat was ook al het geval in 2020.

Toeslagen

Ook bij de hersteloperatie van de toeslagenaffaire ging het mis volgens de Rekenkamer. Zo besloot het kabinet in december 2020 gedupeerden 30.000 euro te geven als compensatie. Daar lag namelijk geen wettelijke basis onder. Dit noemt de Rekenkamer dus ook onrechtmatig.



Bij Defensie draaide het om totaal 358,5 miljoen euro aan ‘fouten en onzekerheden’ bij het aangaan van verplichtingen. Het ministerie van Defensie heeft zelfs ‘fouten’ gemaakt bij aanbestedingen. Zo paste deze uitzonderingsprocedures toe, zonder ‘dat aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan of zonder dat voldoende te motiveren’.



Bovendien zegt de Rekenkamer zich extra zorgen te maken, omdat haastig gemaakte schulden of ingeboekte uitgaven voor de toekomst niet alleen bij corona voorkwamen. Ook in de nabije toekomst is dat een issue. Zo is Rutte 4 van plan veel geld te besteden, bijvoorbeeld aan klimaat en stikstof. ,,Er worden speciale fondsen opgericht en van grote sommen geld voorzien”, aldus de Rekenkamer. Ook is er ‘na lang bezuinigen fors meer geld voor Defensie’. ,,En via de EU worden ook steeds grotere speciale programma’s gestart die gefinancierd dienen te worden.” Ergo: het kabinet gaat veel geld uitgeven, terwijl over het voorbije jaar niet vast is komen te staan of dat wel goed terechtkomt.