Kabinet halveert collegegeld voor alle lerarenopleidingen

De korting geldt volgens huidige kabinetsplannen alleen voor pabo-studenten die op basisscholen aan de slag kunnen, maar wordt uitgebreid naar opleidingen voor middelbare schoolleraren en docenten voor het beroepsonderwijs. Het kabinet hoopt daarmee het lerarentekort terug te dringen.

Dat maakt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs vandaag bekend in het debat over de onderwijsbegroting, melden bronnen binnen het ministerie. De korting geldt daarmee niet alleen voor studenten die aan een hogeschool een opleiding volgen om bijvoorbeeld wiskundeleraar of leraar Frans te worden, maar ook voor studenten die aan een universiteit studeren om een onderwijsbevoegdheid te halen.

In het regeerakkoord werd door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat alle eerstejaarsstudenten voor de helft van het geld kunnen beginnen aan hun studie. Daarmee wil het kabinet-Rutte III de drempel verlagen om te gaan studeren nu de basisbeurs is vervangen door een studielening. Jongeren die kiezen voor een lerarenopleiding, krijgen ook in het tweede jaar 50 procent korting. Die korting kan ook worden ingezet als studenten na een afgeronde opleiding nog besluiten in een jaar tijd een onderwijsgraad te halen. Het collegegeld bedraagt dit studiejaar 2006 euro.

Lerarentekort

De maatregel is volgens Van Engelshoven nodig in de strijd tegen het lerarentekort. Vorige week bleek dat er zonder extra maatregelen in 2022 een tekort is van 4100 fulltime basisschoolleraren en 7000 voltijdsbanen op middelbare scholen. In het voortgezet onderwijs is het probleem vooral groot bij exacte vakken zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde en informatica, maar ook docenten Frans, Duits, Grieks en Latijn zijn schaars.