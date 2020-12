Kabinet grijpt in: ziekenhuizen mogen geen bedden meer achterhouden

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) hoopt dat met betere spreiding van patiënten over ziekenhuizen het gaat lukken om de coronapiek op te vangen. Ze roept ziekenhuizen op om ic-bedden die zij nog ‘uit behoedzaamheid’ reserveren, toch vrij te geven voor patiënten. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk voor Acute Zorg, is door het kabinet gevraagd om daarbij ‘nationale regie te nemen’.

,,Alles bij elkaar opgeteld - het ene bed hier, het andere bed daar - kan dat precies zijn wat we de komende tijd nodig hebben", zei Van Ark na een kabinetsberaad. Eerder vandaag werd bekend dat tientallen ziekenhuizen stoppen met dringende operaties en zorg, omdat ze het te druk hebben met coronapatiënten.

,,Dat is heel zorgelijk. Er liggen veel mensen in het ziekenhuis, er komen nog veel mensen bij en er is ook veel ziekteverzuim.” Van Ark zei dat het ministerie ‘het maximale doet’ om de druk te verlichten. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of mensen die uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen ‘support thuis of op locatie’ kunnen krijgen.

Zwart scenario

Aan het ‘zwarte scenario’ waarbij er nauwelijks beschikbare bedden meer zijn en er bekeken moet worden wie dat bed krijgt, wil Van Ark ‘niet graag denken'. ,,Er zijn altijd doemscenario's die als een zwaard van Damocles boven ons hangen. Maar laat dit ook een oproep zijn: mensen hou je alsjeblief aan de maatregelen.”

De premier en de drie ‘coronaministers’ van Volksgezondheid, Medische Zorg en Justitie en Veiligheid kwamen vandaag samen om het advies van het Outbreak Management Team (OMT) te bespreken. Het kabinet had het OMT om advies gevraagd over de ‘Britse variant’ van het coronavirus, die besmettelijker lijkt dan de al bekende versie van het virus.

Er is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ‘een serieus aantal besmettingen’ rond de basisschool in Bergschenhoek. Een aantal noemde hij niet, eerder waren er vijf besmettingen bekend. ,,Het is zorgelijk, maar hoeveel zorgen we ons moeten maken, moeten we baseren op het onderzoek en dat loopt nog. Wat we vooral moeten weten: in welke mate is het aanwezig en met welke snelheid verspreidt het zich?” Om daar achter te komen zullen basisschoolleerlingen mogelijk in de nabije toekomst sneller en vaker getest moeten worden.

Of het rondwaren van de Britse mutatie van het virus ook betekent dat de basisscholen niet eerder open gaan, wil De Jonge niet zeggen. Volgens hem is daar morgen overleg over en zullen dan ‘nadere mededelingen’ worden gedaan.

Thuiswonende ouderen

Ook de jaarwisseling en de vaccinatiestrategie stonden op de agenda. Minister Hugo de Jonge wil proberen thuiswonende ouderen snel te vaccineren met het BioNTech/Pfizer-vaccin. ,,Het is heel ingewikkeld toe te dienen, dicht bij huis", stelt De Jonge. De distributie van het vaccin, dat bij -80 graden bewaard moet worden, is lastig. ,,We kunnen het niet herverpakken. Het komt per duizend en dat is nogal wat.”

De zorgmedewerkers worden vanaf 8 januari als eerste gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin op een aantal priklocaties. ,,De strategie is: eerst de mensen die het meest kwetsbaar zijn plus de ring eromheen die voor hen zorgt.” Voor de ouderen in verpleeghuizen is het Moderna-vaccin gereserveerd, zegt De Jonge. Dat vaccin komt waarschijnlijk snel beschikbaar en hoeft niet bij extreem koude temperaturen te worden bewaard.

