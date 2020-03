Kabinet gooit roer om: acute steunregeling ondernemers verruimd

Afgelopen week waren meermalen ondernemers in de media die hun deuren niet sloten, maar vertelden zo goed als geen klant meer over de vloer te krijgen. Het bleek niet uit te leggen dat zij geen tegemoetkoming zouden krijgen uit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

De bewindslieden van Economische Zaken: ,,Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing. Omdat ze hard getroffen worden verruimen we de regeling.”

Harde kritiek

Ook was er dit weekend harde kritiek op de zogeheten Standaard Bedrijfsinstellingen Code (SBI-code). Ze voeren die code in bij het Handelsregister. Vaak antwoordde de computer dan dat ze niet in aanmerking kwamen. Wiebes en Keijzer lijken souplesse te bieden, maar geven geen garantie dat alle ondernemers worden geholpen. ,,Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken. Die flexibiliteit is er.’’