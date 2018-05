Kabinet: 'Golfmoskee' in Den Haag overtreedt wet, maar ingrijpen is lastig

De as-Soennahmoskee heeft sinds 2008 een ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Zo'n stichting wordt daarmee voor de Nederlandse wet een goed doel en heeft dus recht op financieel voordeel. Voorwaarde is dat zo'n stichting het 'algemeen belang' dient.



De moskee kwam echter recent in het nieuws als een van de gebedshuizen die financiering zou ontvangen vanuit conservatieve Golfstaten. Daardoor is er in de gebedshuizen mogelijk sprake is van ongewenste invloed vanuit het buitenland. Uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC blijkt dat in de as-Soennahmoskee vrouwenbesnijdenis - wat verboden is - aanbevolen wordt. Ook zou gepredikt worden dat overspel binnen een huwelijk bestraft moet worden met de doodstraf via steniging.



Staatssecretaris Snel erkent dat zulke uitingen 'evident in strijd zijn met het algemeen belang', maar benadrukt tegelijkertijd dat het 'niet vanzelfsprekend' is dat de moskee daardoor zijn ANBI-status verliest. De Belastingdienst moet daardoor eerst een onderzoek doen. 'Het gaat dan met name om de vraag of aan de wettelijke norm van ten minste 90% het algemeen nut dienend nog wordt voldaan en overeenkomstig de daartoe bestemde gelden wordt besteed', aldus Snel. Of het prediken van vrouwenbesnijdenis en steniging onder die overige tien procent valt, is onduidelijk.