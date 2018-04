Kabinet geeft memo's dividendbelasting vrij: lees ze hier

Brievenbusfirma's

Unilever

In totaal zijn er twaalf geheime ambtelijke stukken vrijgegeven. Het gaat niet alleen om memo's die ambtenaren hebben geschreven voor de onderhandelaars in de kabinetsformatie, maar ook om de stukken die bijvoorbeeld toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes ontving. Het kabinet heeft ook nog eens op andere ministeries gevraagd of daar nog documenten over de dividendbelasting lagen.

Documenten

Het balletje kwam eind vorige week aan het rollen door een publicatie van Trouw waaruit bleek dat er tijdens de kabinetsformatie wel degelijk documenten zijn opgesteld over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting, waarmee 1,4 miljard euro gemoeid is. De partijleiders van de coalitiepartijen hadden tot voor kort altijd gezegd dat die stukken niet op tafel hebben gelegen.



Het kabinet weigerde in eerste instantie de stukken openbaar te maken vanwege de vertrouwelijkheid van de formatie. Dat leidde tot felle kritiek van de oppositie. Die vermoedt dat het kabinet heeft proberen te verdoezelen dat ambtenaren in die memo's de afschaffing van de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders ontraadt.



Na intern overleg besloot het kabinet de memo's alsnog openbaar te maken. Dit soort memo's zijn in de regel vertrouwelijk, en 'dat willen we ook echt handhaven', zei Rutte in een korte toelichting. ,,Als je dat bij andere stukken ook zou doen, dan wordt formeren in Nederland onmogelijk." Hij vindt echter zelf dat hij en zijn collega's van de coalitiepartijen gemorreld hebben aan die vertrouwelijkheid door hun verklaringen de afgelopen dagen.