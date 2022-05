Kabinet gaat WK in Qatar (nog) niet boycotten: eerst ‘dialoog’ over mensenrechten

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken (CDA) zei vrijdagmiddag na de ministerraad dat ‘het gesprek met Qatar’ direct zou stoppen als Nederland tot een boycot zou overgaan. ,,We zouden het eerste en enige EU-lidstaat zijn bovendien. Als je in één keer de deur dichtgooit, en zegt ‘wij komen niet meer’, dan heb je ook geen ruimte meer voor het gesprek. Maar het gaat er om dat mensen daar betere leef- en arbeidsomstandigheden krijgen. We zien ook al de eerste vruchten van die gesprekken. We willen daar nu mee doorgaan, dat gaat beter als we nu niet de deur dichtgooien.”

Formeel, zei Hoekstra, kan het kabinet in het najaar alsnog tot een boycot besluiten. Maar er is nog tijd voor ‘de dialoog'. Hoekstra hekelde wel de opstelling van hotels in Qatar, die homostellen weigeren, zoals vandaag bekend werd: ,,Wij staan vol voor mensenrechten, maar we hebben ook te accepteren dat landen wetten hebben waar we het fundamenteel mee oneens zijn.”

Toch is ook dat geen reden om een WK-boycot af te kondigen. ,,Dat zijn twee verschillende dingen, al vind ik het moreel echt verkeerd.”