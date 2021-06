Kabinet gaat voortaan over lockdownmaatregelen in de regio, niet de burgemeesters

Burgemeesters gaan komend najaar niet langer zelf over de lockdownregels. Als het coronavirus alsnog flink oplaait, gaat het kabinet per regio lockdownregels afkondigen. Vorig jaar mochten burgemeesters daarover zelf beslissen, maar dat gebeurde niet waardoor actie te laat kwam.

Dat kondigde demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) gisteravond aan in een debat over de coronamaatregelen. Nederland gaat morgen verder van het slot, maar het kabinet houdt sterk rekening met een opleving van het coronavirus vanaf de de herfst. Daarvoor wordt nu een ‘dijkbewaking’ ingericht, met rioolwatersurveillance, genoeg vaccinvoorraad en voldoende GGD-capaciteit voor testen en contactonderzoek.

Mocht de najaarsgolf onverhoopt oplaaien in een bepaalde regio, dan grijpt het kabinet in, zei De Jonge: ,,De les van vorig jaar is dat je niet moet zeggen: ‘Kijk zelf maar wat verstandig is’. Dan zie je dat men het in die regio’s spannend vindt om maatregelen te nemen. Daarom willen wij straks landelijk maatregelen afkondigen die dan regionaal zullen gelden. Het is niet logisch om bij een opleving in de bible belt ook de cafés in Amsterdam te sluiten, en omgekeerd geldt hetzelfde.’’

Kostbare tijd verloren

Na de zomer van vorig jaar explodeerde het virus in sommige regio’s, maar burgemeesters grepen niet of nauwelijks in. Met die regionale bestuurlijke passiviteit is kostbare tijd verloren gegaan om de tweede golf te keren, vinden betrokken op het Binnenhof. ,,Ze wilden allemaal achter de brede rug van het kabinet staan’’, zeiden ministers eerder. De Jonge wil dat nu dus anders aanpakken. Wanneer precies regionale lockdownmaatregelen nodig zijn, is niet bekend. Leidraad zal de eerder opgestelde routekaart zijn.

Volgens De Jonge gaat het met de aanpak van het coronavirus de goede kant op, vooral door het groeiend aantal gevaccineerden. Het is echter te vroeg om versneld van de belangrijkste maatregelen afscheid te nemen. De 1,5 meter afstand blijft zeker tot half augustus overeind, juist om mensen te beschermen die zich nog niet konden laten vaccineren. In de Tweede Kamer klonk gisteren de roep van onder meer D66 en PVV om deze basismaatregel nu al los te laten of in ieder geval een paar weken eerder. Maar De Jonge vindt dat niet verstandig ,,Half augustus is een nieuw weegmoment, tegen die tijd kunnen alle volwassenen die dat willen, ingeënt zijn en is meer duidelijk over de verspreiding en gevolgen van de nieuwe Delta-variant.’’