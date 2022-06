Kabinet gaat schoolvakanties niet aanpassen vanwege corona

Het kabinet gaat de schoolvakanties van dit jaar niet aanpassen, schrijven ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Dennis Wiersma (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Mogelijk zou de zomervakantie worden ingekort, zodat leerlingen in de winter langer vakantie kunnen hebben. Mocht er dan weer een coronagolf zijn, dan zouden ze minder lessen missen. Maar het RIVM heeft geadviseerd dat de maatregel voor de gezondheid niet noodzakelijk is. Er is bovendien veel discussie over.

In april kwam het kabinet met een uitgebreide strategie voor hoe het onderwijs kon omgaan met een nieuwe coronagolf. Daarin werd het aanpassen van de schoolvakanties als optie genoemd.

Nu maken de ministers plannen voor onder meer zelftesten, ventilatie, looproutes en mondkapjes in het onderwijs. In het mbo en hoger onderwijs zouden groepsgroottes mogelijk worden beperkt, zolang de lessen daar in ieder geval deels doorgaan. Het sluiten van scholen zou een allerlaatste optie zijn. Later deze maand volgen exacte scenario’s en plannen.

Veel onrust

Afgelopen twee jaar werd de kerstvakantie op het laatste moment met een week verlengd, wat voor veel onrust zorgde onder leerlingen, leraren, scholen en ouders. ,,Het verschuiven van een week vakantie is lapwerk”, liet AOb-voorzitter Tamar van Gelder eerder weten. ,,Zorg liever voor kleinere klassen en goede ventilatie in de klas.”

Een ruime meerderheid van het onderwijspersoneel zag niets in aanpassing van de schoolvakanties. Uit de representatieve peiling, die door 22.000 leden is ingevuld, blijkt dat slechts 16 procent voorstander is van aangepaste schoolvakanties. De uitkomst van een vergelijkbare AOb-peiling op sociale media, die ook niet-leden hebben ingevuld, is nog kritischer: daar toont 85 procent zich tegenstander van het plan.

Het aanpassen van de schoolvakanties is niet zo eenvoudig: de schoolvakanties zijn tot het schooljaar 2025/2026 wettelijk vastgelegd. Het kabinet vroeg middelbare scholen, mbo’s, hoge scholen en universiteiten ook om te overwegen de open dagen niet meer in de winterperiode te houden. Voor schooljaar 2022/2023 werd geadviseerd te kijken naar ‘voor en in de herfstvakantie of in en na de voorjaarsvakantie’.