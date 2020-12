Kabinet gaat loting voor studie weer invoeren

Baudet wint referendum, Europarle­men­ta­riërs breken met partij

4 december Thierry Baudet heeft de grip op Forum voor Democratie (FVD) herpakt. Hij heeft een glansrijke, maar niet onomstreden overwinning geboekt bij de ledenraadpleging. Driekwart van de stemmers in het FvD-referendum wil hem als leider. Baudet is blij, maar de FVD’ers in Brussel breken na deze uitslag met de partij en gaan zelfstandig verder