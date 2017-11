Kabinet gaat door met streng begrotingsbeleid

Bezoek Wilders aan Molenbeek ‘beledigend’ en ‘racistisch’

10:46 Het voorgenomen bezoek van PVV-leider Geert Wilders en zijn Vlaamse evenknie Filip Dewinter aan Molenbeek is ‘beledigend’ en ‘racistisch’. Dat zeiden vanochtend de tafelgasten van presentator Benjamin Maréchal in het in Franstalig België zeer populaire praatprogramma C’est vous qui le dites.