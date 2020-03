Kabinet gaat 20.000 ouders compenseren na kinderopvangaffaire

Het kabinet trekt een half miljard euro uit om ouders te compenseren die in de problemen zijn gekomen omdat ze kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Het kabinet denkt dat ruim 20.000 ouders voor een regeling in aanmerking komen.

Het kabinet gaat daarmee verder dan de commissie Donner donderdag adviseerde. Staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (Financiën) en Tamara van Ark (Sociale Zaken) vinden dat een ruime compensatieregeling op zijn plaats is. Ze willen de wet veranderen zodat het mogelijk wordt om iedereen die sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag in 2005 gedupeerd is door de terugbetaalverplichting, alsnog tegemoet te kunnen komen.

De commissie Donner concludeerde donderdag nog eens dat de wetgeving de belangrijkste oorzaak is dat zo veel mensen financieel in de problemen kwamen. Probleem bij de toeslagenregeling was volgens Donner, dat de regeling zó streng was, dat iedereen die ook maar één klein foutje maakte in het aanvragen van de toeslag niet alleen zijn recht op toeslag verloor, maar vaak ook eerder ontvangen geld moest terugbetalen. Dat leidde ertoe dat sommige ouders tienduizenden euro’s moesten terugbetalen. Meestal waren dat ouders die toch al weinig te besteden hadden.

Fraude

Het kabinet wil twee groepen ouders tegemoet komen. Als eerste de ouders die bij fraudeonderzoeken door de Belastingdienst ten onrechte zijn aangemerkt als fraudeur. Een beroemd voorbeeld was gastouderbureau Dadim in Eindhoven. Omdat dat bureau werd verdacht van malversaties, werden alle ruim 300 ouders die er stonden ingeschreven ook als fraudeur aangemerkt. Zij kregen dwangsommen opgelegd, zonder dat ze de kans kregen zich te verdedigen. Dat leidde tot schrijnende situaties. De commissie Donner vermoedt dat los van de Eindhovense zaak nog eens 1800 ouders zo zijn behandeld.

De tweede groep die het kabinet wil compenseren, zijn ouders die gedupeerd zijn door ‘de buitenproportionele hardheid van het toeslagenstelsel’. Zij krijgen recht op compensatie als ze disproportioneel hun kinderopvangtoeslag hebben moeten terugbetalen. Iedereen die in een jaar tijd meer dan 1500 euro heeft moeten terugbetalen, kan een beroep doen op de compensatieregeling. Er wordt een speciale crisisorganisatie opgericht die de regeling moet gaan uitvoeren. Van Huffelen: ,,Er kom een speciale balie waren mensen zich kunnen melden met vragen. Ook komen er bijeenkomsten in het land.’’ Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk ouders in 2021 hun geld terugkrijgen.

Impact

Volgens Van Huffelen is er in de uitvoering van toeslagen ‘veel fout gegaan en dat had nooit mogen gebeuren’. ,,Mensen zijn geraakt door de harde alles-of-niets-regeling. Wie één bon niet kon overleggen, moest de kinderopvangtoeslag van een heel jaar terugbetalen.’’

Het kabinet houdt rekening met totale kosten van 500 miljoen euro. Daarvan is 110 miljoen euro voor de uitvoering. De rest van het bedrag, 390 miljoen euro is het geld waar de ouders altijd al recht op hadden. Als er straks meer mensen dan gedacht gebruik gaan maken van de regeling, zal er ook meer geld worden uitgetrokken, zegt Van Huffelen.

Volgens Van Ark hebben vooral ouders met lagere inkomens dat nodig. ,,Veel mensen die in de schulden zitten, zitten dat mede doordat ze in de problemen zijn gekomen met toeslagen.’’