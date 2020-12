Kabinet en OMT worstelen met kerst: ‘2021 wordt het jaar van de verandering’

De druk is groot. Horeca-ondernemers dreigen met muiterij , veel mensen willen de feestdagen vieren als vanouds. Die kans is echter klein. Een tijdelijke verruiming van de groepsgrootte thuis – bijvoorbeeld van dagelijks drie naar zes gasten buiten het gezin – lijkt het hoogst haalbare en is volgens een Binnenhofbron ‘binnen handbereik’.

Flinke andere versoepelingen, zoals een (gedeeltelijke) heropening van de horeca zijn epidemiologisch gezien geen goede optie. Marion Koopmans, lid van het OMT, zegt tegen deze nieuwssite: ,,Ik vind versoepelingen riskant, eerlijk gezegd. We zullen de analyses van het RIVM goed moeten bekijken, maar volgens mij is er niet veel ruimte. Het zou jammer zijn als we nu met die mooie vooruitzichten over meer testen en het vaccin juist in december de basis leggen voor een grote derde golf.”