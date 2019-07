Kabinet: Eerst minder hinder door vliegverkeer, dan pas groei Schiphol

Nu 32.000 nachtvluchten

Dit en volgend jaar mag Schiphol maximaal 500.000 starts en landingen maken per jaar. Wettelijk ligt ook vast dat er 32.000 nachtvluchten mogen plaatsvinden. Dat moeten er ‘serieus minder’ worden, aldus de bewindsvrouw. Ook vluchten ‘in de randen van de nacht’ zijn uit den boze. In ruil daarvoor mag de luchthaven dan meer vluchten overdag faciliteren, hoeveel meer is onbekend.

,,We willen de overlast flink terugschroeven en stellen dat als harde voorwaarde. De tijd van the sky is the limit is voorbij. We gaan het anders doen. Schiphol zal ieder stapje groei eerst moeten verdienen.”