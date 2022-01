Kabinet duimt dat versoepeling goed uitpakt

Een risico, aldus premier Mark Rutte. Maar wel een weloverwogen risico, volgens hem. Het kabinet versoepelt veel van de coronamaatregelen. En hoewel het erop lijkt dat dat kan, is er nog een hoop onzekerheid. Met een beetje pech leiden de versoepelingen juist tot grote problemen, waarschuwt de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Het is zelfs niet uitgesloten dat de maatregelen in de toekomst weer moeten worden aangescherpt.



Want het aantal besmettingen is nu hoger dan op 18 december, toen de lockdown werd afgekondigd. Toen waren er ruim 14.000 besmettingen, nu is dat aantal ruim twee keer zo hoog. Gisteren meldde het RIVM 35.521 nieuwe besmettingen. ,,En dat aantal zal fors stijgen door de versoepelingen’’, zegt Kuipers.



Maar de nieuwe omikronvariant lijkt een stuk minder ernstig dan eerdere varianten van het coronavirus, want het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is juist gehalveerd. Op 18 december lagen er ruim 2300 mensen in het ziekenhuis, nu is dat aantal gedaald tot onder de 1000.