Kabinet denkt over avondklok vanaf 22.00 uur, streep door meivakantie

De optie wordt momenteel onderzocht. Hoewel het nog even duurt voordat de zon ondergaat na 21.00 uur, vreest het kabinet dat mensen het moeilijker vinden om zich aan de maatregel te houden als het langer licht is. Dit weekend gaat de zomertijd al in, maar of dan ook al een latere avondkloktijd gaat gelden, is onduidelijk. Het zou ook nog een paar weken kunnen duren, als er al toe wordt besloten.