Kabinet denkt aan beperking openingstijden en bezoekers horeca

Aan het eind van de middag voeren zorgminister Hugo de Jonge en justitieminister Ferd Grapperhaus digitaal overleg met de voorzitters van de zwaarst getroffen veiligheidsregio’s: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.



De Jonge zei vandaag in de pauze van de Algemene Politieke Beschouwingen dat hij ‘veel gezamenlijkheid’ bespeurt bij de regio’s, ook ‘in de zoektocht naar welke maatregelen nu het meest passend zijn’. ,,Je kunt uiteraard allerlei maatregelen bedenken, maar je moet wel maatregelen hebben die óp de brand blussen en niet precies ernaast. Dan heb je de kans dat je de samenleving of de economie onnodig raakt. En wat we vooral moeten raken is dat virus.”



Regio’s kunnen eventueel worden gedwongen om bepaalde stappen te zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ,,Dat is mogelijk, maar ik vind het veel beter om samen op te trekken en met elkaar te kijken welke maatregelen moeten worden getroffen”, aldus De Jonge.